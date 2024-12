UŽAS NA AERODROMU: U točku aviona nakon sletanja pronađeno TELO MUŠKARCA

Telo pronađeno u točku Boeinga 787-10 aviona United Airlines-a koji je leteo iz Čikaga za Havaje

United Airlines sarađuje sa vlastima u istrazi, ali nije jasno kako je osoba ušla u prostor za točkove

U prostoru za točkove aviona United airlines-a koji je leteo iz Čikaga za Havaje pronađeno je telo, saopštili su zvaničnici.

Telo je pronađeno u točku Boeinga 787-10, i to u delu aviona koji je dostupan samo spolja. United Airlines je potvrdio da sarađuje sa vlastima u istrazi, ali još uvek nije jasno kako je i kada osoba ušla u nprostor za točkove.

Posle sletanja na aerodrom na Havajima usledilo je jezivo otkriće. Policija Mauia vodi aktivnu istragu o ovom slučaju, ali za sada nisu poznati detalji, ali se prema nezvaničnim informacijama radi o muškarcu.

Dead body found lodged in wheel well of United Airlines plane in Maui on Christmas Evehttps://t.co/xPpr8GBwps