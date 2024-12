Drama u NJujorku: Taksista uleteo među pešake, povređeno više osoba, automobil potpuno smrskan

Najmanje tri osobe su povređene kada je automobil naleteo na pešake na njujorškom Herald skveru na Božić.

Prema nezvaničnim informacijama taksista je vozilom pokosio ljude koji su stajali na trotoaru, ali ova informacija nije potvrđena.

Policija Njujorka je rekla za Daily Mail da je vozilo udarilo nekoliko ljudi u 6. i Zapadnoj 34. ulici na Menhetnu nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija s mesta nesreće, na kojoj se vidi da je taksi vozilo potpuno smrskano.



Nejasno je da li je udes bio nameren ili slučajan.

Ljudi koji su prebačeni u lokalne bolnice su u stabilnom stanju.

💣💥 BREAKING NEWS

HERALD SQUARE, Manhattan - A yellow cab plowed into multiple pedestrians in Herald Square on Christmas Day, sending several to local hospitals, according to officials.



The incident occurred on West 34th Street at the intersection with Sixth Avenue. Emergency… pic.twitter.com/umYa5L5KyV