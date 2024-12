NIJE TO VIŠE ONAJ ISTI MANĐIONE, NASMEJANI UBICA! Uprkos tome što su mnogi uz njega, ne piše mu se dobro, evo šta ga čeka! (VIDEO)

Luiđi Manđione, čiji je slučaj ubistva direktora osiguravajuće kuće UHC Brajana Tompsona podelio američku javnost, izjasnio se na sudu da nije kriv.

Međutim posledice četvorodnevnog boravka u ozloglašenom Pritvorskom centru Metropolitan bile su očigledne kad je neobrijani Manđione u ponedeljak ujutro uveden u sudnicu Vrhovnog suda Menhetna.

Kako piše "Dejli bist", 26-godišnjak je u četvrtak bio glatko obrijan i podšišan kad je izašao iz policijskog helikoptera u centru Menhetna.

List navodi da je njegov lik u narandžastoj zatvorskoj uniformi, okruženog masom policajaca, postao prepoznatljiv i podložan za mimove.

Kasnije tog dana Manđione se pojavio na saveznom sudu u džemperu sa rajsferšlusom i beloj košulji.

Jedina razlika u njegovoj odeći u ponedeljak je bila ta što je nosio drugi džemper. Ali, njegovi prethodno glatki obrazi bili su izbočeni, a oko očiju su se tamnili podočnjaci. Više je izgledao kao zatvorenik, a manje kao student, navodi list.

Maske u znak solidarnosti sa Manđioneom

Od dvadesetak ljudi koji su popunili dve klupe u sudnici, nekoliko njih je nosilo maske u znak solidarnosti sa Manđioneom, koji je optužen da je ubio izvršnog direktora osiguravajuće kuće "Junajted Heltker" (UHC) Brajana Tompsona na Menhetnu 4. decembra.

Luigi Mangione, the man accused of the fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, pleaded not guilty to state murder charges in a Manhattan court. pic.twitter.com/jzKtBHDbVv

Njegova smrt je podelila javnost i izazvala erupciju besa na internetu prema zdravstvenim osiguravajućim kućama, a posebno Tompsonovoj kompaniji.

Luiđi Manđione je uhapšen skoro nedelju dana kasnije u Altuni u Pensilvaniji, kada ga je jedan od radnika u "Mekdonaldsu" prepoznao i pozvao policiju.

Kod njega je nađen pištolj kao onaj kojim je usmrćen Tompson, kao i rukom pisan "manifest" u kojem iznosi "zle namere prema korporativnoj Americi".

Istražitelji su potvrdili da su čaure od metaka nađene na mestu ubistva povezane sa oružjem nađenim kod Manđionea, a na njima su otkrivene reči "poriči", "brani", "ukloni" – što su delovi naslova knjige u kojoj se kritikuje industrija zdravstvenog osiguranja.

Raspravljali čak o njegovim noktima

Policija je kod Manđionea pronašla dve poruke koje možda otkrivaju motiv ubistva.

Njegovi prijatelji su rekli da je Manđione inače bio aktivan na društvenim mrežama, ali da se pre nekoliko meseci potpuno povukao i nije ništa objavljivao.

Kasnije se ispostavilo da se Luiđijevo stanje pogoršalo nakon neuspešne operacije leđa i eksperimentisanja sa lečenjem.

Mnogi korisnici društvenih mreža su stoga u komentarima izrazili bes i frustraciju.

Neki su bodrili napadača – čemu je, kako piše "Dejli bist" doprineo i njegov lep izgled i izrazili malo žaljenja zbog smrti 50-godišnjeg Tompsona, oca dvoje dece iz Minesote, kojeg vide kao saučesnika u uskraćivanju ili odlaganju "potrebne nege".

U ponedeljak su sve oči u sudnici bile uprte na Manđionea.

So, Karen Friedman Agnifilo, the attorney representing Luigi Mangione, is married to Marc Agnifilo, the lawyer representing Sean "Diddy" Combs. That’s … really weird … pic.twitter.com/cSmp84RCaL

"Dejli bist" piše da je Manđione tako detaljno proučen da su neki posmatrači primetili da su mu nokti kratko isečeni. Raspravljalo se da li su izgriženi skoro do korena ili samo podsečeni, ali nije bilo rasprave o tome da li je jedan od tih prstiju povukao okidač.

Činilo se da je o tome već bilo naširoko odlučeno, navodi list.

Kako se Manđione izjasnio na sudu

Manđione je zadržao pretpostavku nevinosti kad je seo za sto odbrane sa svojim glavnim advokatom, Karen Fridman Anjifilo, čiji je suprug, advokat Mark Anjifilo, sedeo na kraju stola.

Mark Anjifilo, inače, vodi odbranu u slučaju Šona Didija Kombsa, jednog od najuspešnijih muzičkih mogula svih vremena koji se suočava sa brojnim optužbama za seksualno zlostavljanje koje bi mogle da mu okončaju tri decenije dugu karijeru.

Reper je uhapšen 17. septembra po optužbama za seksualnu trgovinu i reketiranje.

Manđione je izneo istu izjavu o krivici kao i u saveznom sudu u petak, gde optužbe povezane s istim ubistvom nose moguću smrtnu kaznu.

- Nisam kriv - rekao je on.

Here’s the moment Luigi Mangione pleaded “Not Guilty” in a New York State court this morning.



He faces 11 criminal charges in NY (including 3 murder counts) in the murder of Brian Thompson.



It’s very rare to get video recordings of court proceedings, but take a listen to… pic.twitter.com/9to7olIyr8