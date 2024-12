Marijana Bahmajer postala je poznata kao "majka osvetnica" 6. marta 1981. godine, kada je ušla u sudnicu i ubila Klausa Grabovskog, seksualnog prestupnika optuženog za ubistvo njene sedmogodišnje ćerke Ane. Taj čin je snimljen, a snimak je i danas dostupan javnosti, izazivajući podeljena mišljenja. Dok su je neki branili, drugi su je osuđivali.

"Želela sam da ga ubijem. Ubio je moju ćerku... Želela sam da mu pucam u lice, ali sam mu pucala u leđa... Nadam se da je mrtav", izjavila je Marijana odmah nakon pucnjave, a neposredno pre ubistva rekla je da je sanjala trenutak osvete.

Marijana je bila samohrana majka koja je 70-ih godina prošlog veka vodila pab u zapadnonemačkom Libeku. Teško je preživljavala, ali se trudila da brine o maloj Ani, svom trećem detetu, dok je dvoje starije dece dala na usvajanje. Ana je bila srećno dete, ali je njeno detinjstvo prekinula tragedija – pronađena je mrtva 5. maja 1980. godine.

Sedmogodišnja Ana napustila je školu nakon svađe s majkom i našla se u rukama svog 35-godišnjeg komšije, mesara Klausa Grabovskog, koji je već imao kriminalni dosije zbog zlostavljanja dece. Istraga je otkrila da je Grabovski držao Anu u svojoj kući satima pre nego što ju je zadavio najlonskim čarapama, a potom sakrio telo u kartonskoj kutiji i ostavio ga na obali kanala.

Priznao ubistvo

Grabovski je uhapšen iste večeri nakon što ga je verenica prijavila policiji. Priznao je ubistvo, ali je negirao seksualno zlostavljanje devojčice. Nije bilo jasno da li je zlostavljao Anu, a svoju odbranu je temeljio na tvrdnjama da ga je pokušala ucenjivati.

Suđenje Grabovskom izazvalo je veliku bol kod Marijane, koja je ponovo proživljavala strašne događaje. Njegovi branioci tvrdili su da je uzrok zločina bila hormonska neravnoteža, budući da je Grabovski nekoliko godina ranije dobrovoljno kastriran, a zatim primao hormonsku terapiju.

