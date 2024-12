MEDVEDEV JASAN: Tramp i Mask bi jednostavno mogli da kupe Grenland, Kanadu... (FOTO)

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da postoji civilizovan način da novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp i američki preduzetnik Ilon Mask dobiju kontrolu nad Grenlandom, Kanadom, Velikom Britanijom i Panamskim kanalom.

- Ne razumem zašto bi Sjedinjene Američke Države uključile u svoj sastav Kanadu, Grenland, pa čak i Britaniju, a takođe da vrate Panamski kanal. Postoji civilizovaniji način: Donald Tramp i Ilon Mask bi jednostavno mogli da ih kupe, čineći ih ličnim vlasništvom - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Tramp je 18. decembra predložio da se razmotri mogućnost dodavanja Kanade Sjedinjenim Američkim Državama kao 51. države, rekavši da bi takav potez mogao značajno da smanji troškove za Kanađane. Prethodno je u šali nazvao kanadskog premijera Džastina Trudoa „guvernerom velike države Kanade“ u svetlu kontroverzi oko mogućeg uvođenja carina na kanadsku robu od strane SAD nakon što Tramp preuzme dužnost.

