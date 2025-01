Sprečen teroristički napad u Jekaterinburgu u Rusiji.

U Jekaterinburguu Rusiji uhapšena su četiri državljana Ruske Federacije koji su planirali da izvrše teroristički napad upotrebom eksplozivne naprave na mestima masovnog okupljanja građana u Jekaterinburgu, saopštila je pres-služba FSB RF.

- Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije privela je četvoricu ruskih državljana, rođenih 2007. i 2008. godine, koji dele ideje terorističke organizacije zabranjene u Rusiji i koji su planirali da izvrše teroristički napad korišćenjem improvizovane eksplozivne naprave na mestima masovnog okupljanja građana grada Jekaterinburga - navodi se u saopštenju.

Pres-služba je pojasnila da su dvojica privedenih umešana i u paljenje službenog automobila Glavne uprave MUP-a Rusije za Sverdlovsku oblast.

