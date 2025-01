ZATVORENI AERODROMI ZBOG OBILNOG SNEGA Kolaps u evropskoj državi

Stravična snežna mećava pravi probleme širom Velike Britanije, a aerodromi u Mančesteru i aeodrom Džon Lenon u Liverpulu zatvorili su piste zbog obilnog snega.

Aerodrom u Mančesteru navodi da su pale ogromne količine snega, i da njegovi timovi naporno rade na čišćenju piste "što je brže moguće".

"Bezbednost naših putnika je naš glavni prioritet i cenimo vaše strpljenje tokom ovog vremena. Molimo vas da proverite kod svoje avio-kompanije najnovije informacije o letu i dozvolite dodatno vreme putovanja danas", dodali su sa aerodroma.

Aerodrom Liverpul Džon Lenon ostaje otvoren uprkos zatvaranju piste. Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije za najnovije informacije o letovima.

More snow here in Luton airport than in Geneva!



Well done on the safe landing 🛬 👏 @easyJet pic.twitter.com/IdDsM9mCIe