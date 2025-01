LJUDI PANIČNO BEŽI DUŽ NAJPROMETNIJE ULICE: Pojavili se prvi snimci nakon dojave o bombi (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak kako ljudi u panici beže duž najprometnije ulice u Londonu koja je evakuisana zbog pretnje bombom.

Kako se vidi na snimku, horda ljudi beži, a da se ne osrvće na situaciju koja se nalazi iza njih u cilju da što pre pobegne sa mesta na kojem se navodno nalazi automobil sa podmetnutom bombom.

Kupcima, radnicima i stanovnicima naređeno je da napuste zgrade oko Ridžent ulice nakon što je automobil parkiran ispred svetski poznate Hamlijeve prodavnice igračaka.

Iz predostrožnosti je na tom području došlo do nekoliko kontrolisanih eksplozija. Kordon je proširen tako da pokrije još četiri ulice sa preusmeravanjem autobusa.

🚨 BREAKING: Police have carried out a number of controlled explosions around Regent Street in central London as they investigate a suspicious vehicle pic.twitter.com/I36tsPuFWH