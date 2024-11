Snimak koji kida srce: Devojčica (2) se sama pojavila na granici sa papirićem u ruci, rekla samo jedno

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak dvogodišnje devojčice koja se sama, bez pratnje, pojavila na američkoj granici, držeći papirić.

Devojčica iz Salvadora snimljena je na granici u okrugu Maverik u Teksasu, a na papiriću koji je držala pisalo je ime i broj telefona, a ona je policiji rekla da traži mamu i tatu, prenosi Daily mail.

Devojčicu je snimila kamera na uniformi, a snimak je podelio portparol teksaškog odeljenja za javnu sigurnost poručnik Kris Olivarez.

Kada je policija upitala malecku gde su joj roditelji, ona je rekla da su oni u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ovo je jasan primer neizvesnog putovanja dece iz svoje domovine i primer kako kriminalne organizacije krijumčare tu decu preko južne granice dalje u unutrašnjost", napisao je Olivarez uz snimku na X-u.

A two-year-old girl from El Salvador, traveling alone, crossed into the U.S. through the Biden-Harris open border policy.



Clutching only a piece of paper with her name and a phone number, she explained her journey without her parents. pic.twitter.com/XuE3TWj7r8