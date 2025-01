DRAMA U VAŠINGTONU: Uhapšen muškarac s mačetom i noževima u Kapitolu pred dolazak Donalda Trampa

Samo nekoliko sati pre zakazane posete Donalda Trumpa Kapitolu, policija je uhapsila muškarca koji je pokušao da unese mačetu u kompleks.

Kako je saopštila policija, hapšenje se dogodilo oko 14 sati po lokalnom vremenu, nakon što je tokom rentgenske kontrole na ulazu u Kapitol otkriveno da jedan od posetilaca u torbi ima mačetu.

Muškarac je uhapšen na licu mesta, a osim mačete, u torbi su bila i tri noža.

Prestupnik se tereti za nošenje opasnog oružja, navela je policija.

Just after 2:00 p.m., our officers stopped and arrested a man who tried to get a machete into the Capitol Visitor Center (CVC).



THREAD: pic.twitter.com/7XFL4wNt6d