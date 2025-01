UZNEMIRUJĆI SNIMAK RETKE POJAVE: Pogledajte kako izgleda VATRENI TORNADO - plamen guta sve pred sobom

U dolini San Fernando u Los Anđelesu snimljen je vatreni tornado, fenomen izazvan snažnim vetrovima u području koje je već četiri dana ugroženo usled velikih požara.

Fenomen je snimljen nedaleko od grada Pacifik Palisades, jednog od najteže pogođenih katastrofalnim požarima u kojima je prem poslednjim podacima poginulo 11 osoba, dok je 11.000 građevina uništeno, preneo je Dailymail.

Iako je danas situacija na terenu nešto povoljnije, najmanje još tri požara nisu stavljena pod kontrolu. Najnoviji snimci pokazuju kako se formirao vatreni tornado kako se plamen približava dolini San Fernando. Vatreni tornado je retka pojava koja se javlja kada požar uz turbulentne vetrove stvaraju vatreni vrtlog, uz pepeo i dim.

Video prikazuje vatreni tornado koji se kovitla dok se plamen širi prema planinama Santa Monika. Vatreni tornado snimile su novinarske ekipe koje izveštavaju o situaciji na terenu.

U Kaliforniju je nedavno stigao i Džozef Bajden, odlazeći predsednik SAD, koji je poruči da broj žrtava katastrofe verovatno nije konačan. Javno zdravstvo okruga Los Anđeles izdalo je nalog za javno zdravlje, navodeći da su požari "ozbiljno narušili kvalitet vazduha i da predstavljaju trenutni i dugoročni rizik za javno zdravlje".

WATCH: A 'fire tornado' has been spotted in the Los Angeles Pacific Palisades blaze. A news crew filmed the phenomenon from a chopper as it circled the San Fernando Valley.

pic.twitter.com/cvCaJ7586A