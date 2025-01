Kijena Dejvis je bila mlada majka koja je sebi oduzela život. Njena poruka o zlostavljanju od bivšeg partnera je konačno stigla do policije.

Jednog julskog jutra 2022. godine Kijena Dejvis se odvezla do kuće svoje prijateljice. Njena devetomesečna ćerka bila je u kolima, a samo sat vremena kasnije - Kijena je bila mrtva.

Uzbunu je podigla njena prijateljica koja je pronašla Kijeninu bebu i telefon na kom je ostavila oproštajnu poruku nakon što je sebi oduzela život.

Potresne poruke mlade majke: "Ubio me je..."

"Ne, ne, ne", moglo se čuti kako jeca u očaju dok je jurila napolje da pokuša da pronađe Kijenu. Sada je otkriveno da su članovi porodice, kao i policija, upozoreni da Kijena trpi zlostavljanje od bivšeg partnera.

Teško je zamisliti muke koje su nagnale ovu posvećenu i popularnu mladu majku da napusti svoje dete i sama sebi oduzme život.

Ali u poruci koju je ostavila, Kijena je dala sve od sebe da objasni kroz šta je prolazila.

Brave mum made heartfelt final wish before taking life over horror abusehttps://t.co/11VHFFIRXm pic.twitter.com/Mw5dFfyyiX — The Mirror (@DailyMirror) 14. јануар 2025.

- Teško sam se borila i to dugo. Prošla sam kroz bol koji niko nije mogao da zamisli. Ja sam ubijena. Polako. Mučio me je, sve dok ništa nije ostalo. Izgubila sam borbu. Rajan Velings me je ubio. Upropastio je svaki delić snage koja mi je ostala. Nisam to zaslužila. Nisam to tražila. Nadam se da će gubitak mog života spasiti neki drugi, tako što će policijske službe delovati brže. Ne dozvolite nasilnicima da žive slobodno. Oni to ne zaslužuju. Pobrinite se da se čuje osoba koja je mučena. Neka imaju glas - poručila je Kijena.

Njena poruka konačno je stigla do onih koji mogu da reaguju. Juče je Rajan Velings, njen bivši dečko, proglašen krivim za napad na nju, za nasilno sprovođenje kontrole i prinudno ponašanje.

Takođe je bio optužen za ubistvo iz nehata, jer je tužilaštvo tvrdilo da ju je njegovo zlostavljanje navelo da sebi oduzme život, ali je oslobođen te optužbe.

Pio i drogirao se, pa zlostavljao devojku

Tokom šestonedeljnog suđenja, opisano je kako je bodibilder koji je pio i konzumirao kokain prešao put od izjavljivanja besmrtne ljubavi svojoj devojci do njenog fizičkog i psihičkog sloma.

Udarao je Kijenu pesnicama i nogama, pokušao da je udavi držeći joj glavu u kupatilu i pretio da će joj „izbušiti zube“.

This isn’t justice. Ryan Wellings coercively controlled & abused Kiena Dawes. He manipulated her, the police & the jury.



Kiena was abused by him for two years.

A whirlwind relationship where he love bombed her. It turned into a nightmare.



Described by prosecutor Paul Greaney… pic.twitter.com/oOsgjOwaxD — Laura Richards BSc MSc MBPsS (@thecrimeanalyst) 13. јануар 2025.

Kada je pomenula prekid njihove dvogodišnje veze, Velings ju je upozorio da će joj baciti kiselinu u lice.

Kijena je vodila beleške sa detaljima o zlostavljanju pre nego što je sebi oduzela život. U godini koja je prethodila njenom samoubistvu, pozvala je policiju najmanje pet puta da prijavi da je napadnuta ili da ispriča detalje o porodičnom zlostavljanju koje je pretrpela.

U četiri navrata su je posetili službenici u njenoj kući. Dva puta je imala vidljive povrede, uključujući masnicu na oku kada je bila u šestom mesecu trudnoće.

Ali Kijena je bila toliko uplašena zbog Rajana, da je tek kada ju je brutalno napao pred njihovom bebom, 11 dana pre nego što je umrla, konačno pristala da ga krivično goni.

Čak i tada, policija nije uspela da je podrži, a Rajan je pušten na slobodu uz kauciju.

- Bila sam u bolnici duže nego on u ćeliji - napisala je Kijena u poruci neposredno pre nego što se ubila.

Istorija nasilja prema ženama

Rajan ima istoriju nasilja prema ženama. On je 2019. godine napao tadašnju partnerku Kejli Anderson.

Pošto ga je pokupila u svom automobilu, Rajan ju je nazvao "ku**om" pre nego što joj je udario potiljak.

Mother of Kiena Dawes who took own life brands daughter's abuser a 'monster'https://t.co/CDboLgkhKP pic.twitter.com/dgi3wVRAd7 — ITV News (@itvnews) 14. јануар 2025.

On je priznao je da je udario Kejli, sa kojom ima bliznakinje.

Hteo da je zadavi punjačem za telefon

Kijena je u porukama napisala i kako je Rajan jednom pokušao da je zadavi punjačem za telefon. Kada je ostala u drugom stanju mislila je da je to blagoslov koji će sve promeniti.

Prestala je da uzima lekove za mentalno zdravlje, koje se onda pogoršalo, što je Rajan iskoristio za zlostavljanje.

- Varao me je sa drugim ženama, da bi me onda prozvao da sam psihopata i nakaza - napisala je Kijena.

U julu 2021, kada je bila u šestom mesecu trudnoće, Kijena je pozvala policiju nakon što ju je Rajan udario.

- Po dolasku policije Rajanov stav se promenio i on je počeo da glumi, bio je veoma prijatan. Rekao sam policiji da je to bila samo verbalna svađa jer sam se bojala - ispričala je zlostavljana žena.

Ryan Wellings, who abused and coercively controlled Kiena Dawes for two years, threatening her with acid and to use a drill to take out her teeth, was CLEARED of manslaughter after her suicide.



Another reminder that justice system is failing victims.

➡️ https://t.co/abnNQPrxzq pic.twitter.com/CZCb7sOYZL — David Challen (@David_Challen) 13. јануар 2025.

Do početka 2022. situacija je eskalirala.

- Uključio je bušilicu i stavio mi je u usta i rekao da će mi izbušiti zube - napisala je između ostalog Kijena, a zabeležila je i uvrede koje joj je Rajan uputio.

Još jedan incident dogodio se u martu dok je Kijena kupala ćerku.

- Rajan me je uhvatio za glavu i zaronio mi glavu u vodu - napisala je ona.

U sledećem napadu, Rajan je Kijeni naneo povrede zbog kojih je krvarila, što je ona javno objavila. Međutim, policija joj je savetovala da izbriše objavu na Fejsbuku sa slikama povreda.

Tužilaštvo tvrdi da je napad bio kap koja je prelila čašu i da je doprineo tome da Kijena sebi oduzme život.

Autor: Aleksandra Aras