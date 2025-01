PREKID VATRE U GAZI: Postignut dogovor Hamasa i Izraela!

Hamas i Izrael postigli su dogovor o prekidu ratnih aktivnosti i oslobađanju talaca, preneo je Reuters.

Očekuje se da Hamas oslobodi 33 taoca tokom prve faze primirja, rekla su dva izraelska zvaničnika. Prema najavama iz Tel Aviva izraelska vlada će sutra glasati o sporazumu.

Hamas i njegovi saveznici drže još 94 od 251 taoca otetih iz Izraela, uključujući najmanje 34 za koje izraelska vlada tvrdi da su mrtvi.

Jerusalem Post je ranije izvestio da bi dogovor trebalo da ima tri faze. U prvoj bi Hamas pustio 31 taoca, a Izraelske odbrambene snage bi se postepeno povukle iz Pojasa Gaze, ali bi zadržale bezbednosni perimetar. Izrael bi pustio i teroriste osuđene na doživotnu kaznu, uključujući i one koji su učestvovali u napadu 7. oktobra 2023. godine. Prva faza bi trajala 42 dana, tokom kojih bi IDF zadržao prisustvo u Filadelfijskom koridoru. Prvog dana bile bi puštene tri žene koje su u Hamasovom zatočeništvu.

Druga faza podrazumeva dodatno puštanje talaca i povlačenje IDF iz Pojasa Gaze, kao i obezbeđene sigurnosne protokole za Palestince koji se vraćaju na sever Gaze.

U trećoj fazi bi, prema tom planu, bili oslobođeni svi preostali taoci, a IDF bi se potom u potpunosti povukao iz Pojasa Gaze.

Izrael veruje da je većina od 33 taoca koji će biti oslobođeni tokom prve faze sporazuma živa, rekao je u ponedeljak visoki izraelski zvaničnik novinarima, ali tela mrtvih talaca takođe će verovatno biti među oslobođenima. Prva faza bi se odvijala tokom početnog primirja od 42 dana.

🔺 BREAKING: Gaza ceasefire: US says deal agreed between Israel and Hamas. More to follow



🔓 This article is free to readhttps://t.co/ELxtxktjWY