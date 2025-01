'NASTAĆE POTPUNI PAKAO' Posle sporazuma o primirju u Gazi, masovno se šire Trampove reči od pre mesec dana (VIDEO)

I američki predsednik na odlasku Džo Bajden i novoizabrani predsednik Donald Tramp pripisuju sebi zasluge u rešavanju krize u Pojasu Gaze. Trampov izaslanik za mir na Bliskom istoku, Stiven Vitkof igra ključnu ulogu u tekućim indirektnim pregovorima između Izraela i Islamskog pokreta otpora u katarskoj Dohi, nakon što su se ti pregovori vukli mesecima.

Tramp nije gubio vreme te je odmah počeo da tvrdi da je on pokretač dogovora. Bajden je u međuvremenu naglasio da je dogovor postignut u "preciznim konturama" plana koji je njegova vlada iznela krajem maja.

"Ovaj EPSKI sporazum o prekidu vatre mogao se dogoditi samo kao rezultat naše istorijske pobede u novembru, jer je signalizirao celom svetu da će moja administracija tražiti mir i pregovarati o dogovorima kako bi se osigurala sigurnost svih Amerikanaca i naših saveznika", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

"Oduševljen sam što će se američki i izraelski taoci vratiti kući kako bi se ponovo ujedinili sa svojim porodicama i voljenima", prenosi agencija Associated Press.

Tramp je dodao da će njegov izaslanik za Bliski istok, Stiven Vitkof, nastaviti da "blisko sarađuje ​​s Izraelom i američkim saveznicima kako bi osigurali da Gaza NIKADA više ne postane sigurno utočište terorista".

Bajden je iz Bele kuće pak poručio da "njegova diplomatija nikada nije prestala s naporima da se ovo postigne."

🚨Flashback to Donald Trump just days ago:



“If they (the hostages) are not back by the time I get into office, all hell is gonna break out”.



Today Trump announced the Hostages will be released soon!



BOOM! pic.twitter.com/ZzQStSvaqQ