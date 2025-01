'NA GRENLANDU JE DA ODLUČI O SVOJOJ NEZAVISNOSTI' Danska premijerka odgovorila Trampu

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je danas da je razgovarala telefonom sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom i rekla mu da je na Grenlandu da odluči o nezavisnosti.

"U razgovoru se premijerka osvrnula na izjave predsednika grenlandskog parlamenta Mutea B. Egedea da Grenland nije na prodaju", navodi se u saopštenju kancelarije Frederiksenove, preneo je Rojters.

"Premijerka je naglasila da je na samom Grenlandu da donese odluku o nezavisnosti", navodi se u saopštenju.

Frederiksen je, takođe, istakla važnost jačanja bezbednosti na Arktiku i da je Danska otvorena za preuzimanje veće odgovornosti, dodaje se u saopštenju.

🇺🇸🇬🇱 “Greenland will decide on its own independence”



- Danish Prime Minister Mette Frederiksen in a telephone conversation with Donald Trump pic.twitter.com/pzaLTfysJO