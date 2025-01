Si Đinping se oglasio posle razgovora sa Trampom: Potvrđeno da predsednik Kine ne ide na inauguraciju

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas tokom telefonskog razgovora sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom da Kina i Sjedinjene Američke Države dele široke zajedničke interese i širok prostor za saradnju i da mogu biti partneri i prijatelji.

"Priroda kinesko-američkih ekonomskih i trgovinskih odnosa obostrano je korisna i na njoj obe strane dobijaju, a konfrontacija i sukob ne bi trebalo da budu izbor dve zemlje", rekao je Si, prenosi Sinhua.

Kineski lider je pozvao na jačanje saradnje i činjenje više "velikih, praktičnih i dobrih stvari" koje idu u prilog dvema državama i svetu u celini na principima međusobnog poštovanja, miroljubive koegzistencije i saradnje u kojoj, kako je naveo, svi dobijaju, "kako bi dva gigantska broda Kine i Sjedinjenih Američkih Država išla napred" na putu stabilnog, zdravog i održivog razvoja.

Tramp je prethodno na svojoj mreži "Truth Social" naveo da je razgovarao sa Sijem i da je "poziv bio veoma dobar i za Kinu i za SAD". Tramp je rekao da su razgovarali između ostalog o trgovini, fentanilu i TikToku.

"Predsednik Si i ja ćemo učiniti sve što je moguće da svet bude mirniji i bezbedniji!", naveo je Tramp.

Tramp je prethodno zapretio da će uvesti carine od 60 odsto na sav kineski uvoz u SAD, ali je takođe u prošlosti hvalio svoj odnos sa Sijem i sugerisao da bi Kina mogla da pomogne u posredovanju u međunarodnim krizama kao što je rat u Ukrajini.

NEW: U.S. President-elect Trump reportedly held a phone call with Chinese President Xi Jinping. pic.twitter.com/K6jJePtjAi