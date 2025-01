SERIJSKI SILOVATELJ SNIMLJEN U POHODU NA ŽRTVE: Pred policijom rekao da je 'previše zgodan' za zatvor (FOTO)

Nadzorne kamere su zabeležile serijskog silovatelja, koji je tvrdio da je "previše zgodan" da bi ga žrtve identifikovale kroz zatamnjeno staklo u policijskoj stanici, kako luta ulicama u potrazi za sledećom žrtvom.

Stjuart Tomson (34) se šunjao ulicama Mančestera pre nego što je napao četiri usamljene žene, prenose tamošnji mediji. Nasilnik je prvo prišao ženama i pitao da li naplaćuju seksualne usluge, a potom bi izvukao nož.

Silovao je tri prestravljene žrtve i pokušao da siluje i četvrtu tokom bolesnog trosatnog divljanja.

Osuđen na minimalnu kaznu

Tomson (34) nije pokazao kajanje kada je uhapšen — tvrdeći da je "previše zgodan" da bi ga žrtve identifikovale iza zatamnjenog stakla u policijskoj stanici.

Predator je sada doživotno zatvoren na minimalnu kaznu od 18 godina nakon što je osuđen za tri tačke silovanja.

Stuart Thomson, 34, was jailed for life with an 18-year minimum, for raping three women and attempting to rape a fourth in Manchester City Centre. pic.twitter.com/zC46bXsLDp