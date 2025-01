UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! TRAMP SE OBRAĆA NAKON POLAGANJA ZAKLETVE! (VIDEO+FOTO)

Donald Tramp će tačno u 12 sati (18 časova po našem vremenu) biti izabran za 47. predsednika SAD, što će biti njegov drugi mandat.

Snimak uživo

18:09

Obraćanje Trampa

18:05

Koristio dve Biblije

Donald Tramp je tokom polaganja zakletve koristio dve Biblije.Jednu od njih mu je dala majka 1955. godine kada je završio školu pri Prezbiterijanskoj crkvi u Njujorku, navedeno je u saopštenju Komiteta za inauguraciju.

Tekst te Biblije predstavlja revidiranu standarnu verziju, koju je objavila izdavačka kuća "Tomas Nelson i sinovi" iz NjujorkaPored te Biblije, Tramp će takođe koristiti Linkolnovu, koja je prvi put upotrebljena kada je 1861. godine zakletvu polagao 16. američki predsednik.

Nekadašnji predsednik Barak Obama takođe je koristio dve Biblije prilikom polaganja zakletve 2013. godine.

18:03

Tramp položio zakletvu!

Donald Tramp je položio svečanu zakletvu, čime je i zvanično postao 47. predsednik SAD.

"Svečano se zaklinjem da ću podržavati i braniti Ustav Sjedinjenih Američkih Država od svih neprijatelja, stranih i domaćih. Da ću biti iskreno veran i odan istom. Da ovu obavezu preuzimam slobodno, bez ikakvih mentalnih zadrški ili namere izbegavanja i da ću savesno i verno obavljati dužnosti funkcije na koju ću stupiti: Tako mi Bog pomogao!", glasi zakletva koju je izgovorio Tramp.

18:02

Džej Di Vens položio zakletvu

Potpredsednik Džej Di Vens položio zakletvu

17:57

Bajden pomilovao porodicu u poslednji čas

Džo Bajden je neposredno pre napuštanja Bele kuće izdao predsednički dekret kojim je pomilovao članove svoje porodice:

"Moja porodica je bila izložena neprekidnim napadima i pretnjama, motivisanim isključivo željom da se meni nanese šteta. Nažalost, nemam razloga da verujem da će ti napadi prestati", navodiu saopštenju i dodaje:

"Zbog toga koristim svoje ovlašćenje prema Ustavu da pomilujem Džejmsa B. Bajdena, Saru Džons Bajden, Valeri Bajden Ovens, Džona T. Ovensa i Fransisa V. Bajdena".

17:45 - Neuspešan poljubac sa Melanijom

17:43

Donald Tramp spreman je da položi zakletvu.

Dočekan je gromoglasnim aplauzom.

President Trump arrives for his inauguration. pic.twitter.com/xGCKvTPMTs

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp poručio je juče u Vašingtonu hiljadama svojih pristalica da će nametnuti oštra ograničenja imigraciji prvog dana na vlasti te da će delovati brzo i rešiti svaku krizu s kojom se SAD suočavaju.

17:05

Moćna predsednička limuzina

Predsednička limuzina koju je koristio Džo Bajden na odlasku iz Bele kuće spada u red najbolje opremljenih vozila koje koriste svetski političari. Ona je u potpunosti konstruisana u skladu sa listom zahteva američke Tajne službe.

Trump and Biden in "The Beast" heading to US Capitol pic.twitter.com/KU4bHrSwmi

17:03

Tramp i Bajden stigli na Kapitol SAD

Novoizabrani predsednik Donald Tramp i predsednik Džo Bajden sada su u američkom Kapitolu na inauguraciji nakon što su se zajedno vozili u limuzini iz Bele kuće. Evo šta će se dalje dešavati: izabrani potpredsednik Džej Di Vens i Tramp položiće zakletvu na ceremoniji koja se održava u Rotondi Kapitola. Tramp će takođe održati inauguraciono obraćanje.

16:23

Putin čestitao Trampu!

Vladimir Putin je čestitao Donaldu Trampu na preuzimanju dužnosti.

Ruski predsednik je rekao da je otvoren za dijalog sa novom američkom administracijom o Ukrajini i nuklearnom oružju.

- Polazimo od činjenice da će se dijalog graditi na ravnopravnim i uzajamno poštovanim osnovama, uzimajući u obzir značajnu ulogu koju naše zemlje imaju u nizu ključnih pitanja na svetskoj agendi, uključujući jačanje strateške stabilnosti i bezbednosti - rekao je Putin.

16:14

Oproštajni selfi

Džo Bajden i njegova supruga Džil naopravili su oproštajni selfi u Beloj kući.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV