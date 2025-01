Bivši poljski premijer Mateuš Moravjecki bio je primoran da potvrdi svoj identitet pokazujući stranicu na Vikipediji oficirima Nacionalne garde SAD kako bi mu bilo dozvoljeno da uđe na govor novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa 19. januara.

O incidentu je na društvenoj mreži X izvestila američka novinarka Olja Skuterkaster.

DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG