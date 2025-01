Voditeljka Jovana Jeremić otputovala je u Sjedinjene Američke Države, kako bi uživo izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji je 20. januara preuzeo dužnost 47. predsednika SAD.

Osvanuo je i taj dan, prvi nakon inauguracije Donalda Trampa. Juče je ceo svet pričao o događaju u Vašngtonu gde je bila i ekipa TV Pink. Jovana Jeremić je sve to ispratila i za Nacionalni dnevnik donela najnovije informacije.

- Juče su sve američke televizije bile zaokupirane inauguracijom Donalda Trampa: melanija Tramp je sve zasenila na ovom događaju svojim izgledom, ali je šešir koji je nosila zadao Trampu probleme jer nije mogao da je poljubi zbog samog šešira. Donald Tramp bio je odlično raspoložen, održao je istorijski govor. Mnogi amerikanci smatraju da je to bio najbolji govor koji je ikad bilo koji predsednik izrekao. Mnogo pažnje na ovom događaju privukli su milijarderi koji su se tamo pojavili , Mark Zakerberg, Džef Bezos sa svojom izabranicom Lorens Sančez privukao je dosta pažnje kao i njena toaleta koju je izabrala. Mnogi stručnajci smatraju da je njen stajling bio dosta neprimeren za ovakvu vrstu događaja jer je imala izražen dekolte- rekal je Jovana Jeremić u svom uključenju.

Ona je dalje dodala da su čak i televizijske kamere zabeležile Mraka Zakerberga kako gleda u njen dekolte.

- Bilo je zanimljivo pratiti mimiku lica bivšeg Ameriučkog predsednika Džozefa Bajdena kao i Kamale Haris, kojima nije bilo pravo kada je Tramp držao govor koji je bio prilično jasan šta će sve učiniti kad stupi na svoju dužnost. Međutim, pre inauguracije, Tramp je rekao jednu jako važnu informeciju, rekao je da će otvoriti sve tajne dosijee i dokumente koje su godinama bile pod velom tajni vezano za smrt Kenedija 1963. godine u Dalasu. On je to obećanje dao Robertu Kenediju da će sva dokumenta vezano za smrt njegovog oca i smrt njegovog dede zapravo biti potpuno obelodanjena kada on stupi na vlast- rekla je Jovana.

- Nekoliko sati pred samu inauguraciju Bajden je izvršio različita pomilovanja raznih ljudi koji su poprilično kritični za samog Donalda Trampa i koji su bili potencijalna opasnost, njegovi kritičari , čak i oni koi su negde odlučivali o upadu na Kapitol Hil 2021. godine. Tramp je sa druge strane poručio da će kad dođe na vlast preispitati mnoge Bajdenove odluke i poništiti. Zašto je to Bajden uradio - njegovo opravdanje je bilo da zaštiti te ljude pomilovanjem od agresije, progona, dinastije Tramp kako je on to rekao sela na vlast- dodala je Jeremić.

Vašington je bio prepun, a 250.000 ljudi je prisustvovalo ceremoniji Inauguracije Donalda Trampa.

Odmah posle polaganja zakletve, 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp potpisao je niz izvršnih naredbi u nameri da izvrši svoja predizborna obećanja, ali i da poništi nasleđe svog prethodnika Džoa Bajdena.

Autor: Jovana Nerić