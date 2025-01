Ovo je trenutak kad su Džo i Džil Bajden napustili Kapitol: Ovako su ih građani ispratili

Helikopter "Marine One" u kojem su bili bivši predsednik Džo Bajden i njegova supruga, nešto posle 19 časova po našem vremenu poleteo je sa područja Kapitola i time je 46. predsednik SAD zvanično ispraćen.

Foto reporteri snimili su trenutak kada je helikopter nadleto područje Kapitola na putu ka bazi, a građani su mahali ka nebu i govorili: "Doviđenja, Džo!". Pogledom su potom pratili helikopter neprestano mašući i pozdravljajući bivšeg predsednika i njegovu suprugu, sve dok se letelica nije izgubila iz vida.

Podsetimo Bajden, baš kao i njegova domalopređašnja potpredsednica, napustili su Kapitol kao civili.

VIDEO: President Donald Trump escorts former President Joe Biden to a helicopter, which is now taking him out of Washington, D.C., and to California. This officially marks the end of Biden’s 52-year career in politics. pic.twitter.com/3SX8XWuZrV