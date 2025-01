Poznati svi detalji užasa u hotelu u Turskoj: Otkriveno šta je rasplamsalo stihiju (FOTO+VIDEO)

Velika tragedija dogodila se u turskom hotelu Grand gde je noćas, oko 3. 30 časova, buknuo požar u kojem je stradalo najmanje 66 osoba, a više od 50 je povređeno. Vlasti trenutno utvrđuju uzrok požara, a u medijima su se pojavile informacije šta je doprinelo njegovom rasplamsavanju.

Naime, hotel Grand je sačinjen od materijala kao i svi drugi, ali su za potrebe estetike i lepšeg, planinskog, enterijera, korišćene drvene obloge kojim su popločani zidovi. Upravo ovaj materijal, za koji je poznato da veoma lako gori, bio uzrok brzog širenja vatrene stihije.

Kako prenose turski mediji, u trenutku izbijanja požara u hotelu Grand su bile 234 osobe što je skoro maksimalni kapacitet jer je školski raspust bio u toku.

Nažalost, usled gustog dima koji je brzo kuljao kroz objekat, gosti su bili nemoćni da pronađu protivpožarne stepenice i izbegnu tragičnu smrt. Neki gosti pokušali su da spas pronađu bežeći kroz prozor na improvizovanom kanapu napravljenom od čaršafa i materijala koje su našli u hotelskoj sobi. Nažalost, kako su turski mediji preneli, nekoliko ljudi je tokom bega poginulo, dok su drugi povređeni.

Broj žrtava je naglo porastao u poslednjih nekoliko sati. Prvobitno u vlasti izvestile da je najmanje 10 osoba preminulo.

Ostali obližnji hoteli su evakuisani iz predostrožnosti, a gosti su premešteni u druge smeštajne jedinice u okolini. Preživeli gosti izvestili su o potpunom nedostatku sigurnosnih mera, uključujući nefunkcionalne požarne alarme i nedostatak protivpožarnih stepenica, prenose turski mediji.

Turski ministar unutarašnjih poslova Ali Jerlikaja izjavio je da je ovo "velika tragedija za celu zemlju", dok je predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio duboku žalost i naredio hitnu istragu uzroka požara.

A devastating fire at a hotel in the Kartalkaya ski resort in northern Turkey has claimed the lives of at least 66 people and left 51 others injured overnight, according to Bolu Governor Abdulaziz Aydin. pic.twitter.com/rJSPVsjD7c