Šolc: Ubistva u Bavarskoj su teroristički akt! Otkriven identitet napadača

Nemački kancelar Olaf Šolc osudio je današnje ubistvo dve osobe u Ašafenburgu u Bavarskoj koje je počinio Avganistanac kojem je odbijen zahtev za azil, navodeći da je reč o terorističkom aktu.

Šolc je rekao da povodom čestih akata nasilja migranata koji su došli da traže zaštitu u Nemačkoj moraju da budu preduzete određene mere, ne precizirajući koje, preneo je AP.

Istakao je da vlasti moraju da razjasne zbog čega se osumnjičeni Avganistanac još nalazi u Nemačkoj, iako mu je odbijen zahtev za azil.

Kako javlja Spiegel, uhapšena osoba je Avganistanac po imenu Enamulah O, rođen 1997. godine, za kojeg se navodi da živi u azilskom smeštaju u regionu. Istražitelji kažu da je on već imao psihičkih problema u prošlosti. Kako je saopštila policija, osumnjičena je i druga osoba koja je prvobitno uhapšena kao svedok.

Šolc je istakao da napad, koji se dogodio nešto više od mesec dana pre parlamentarnih izbora u Nemačkoj, mora imati posledice.

Policija je saopštila da je osumnjičeni za današnja ubistva 28-godišnji državljanin Avganistana koji je već najmanje tri puta počinio nasilje nakon čega je svaki put bio na psihijatrijskom lečenju .

