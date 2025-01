'ŽIVOT ZA ŽIVOT' Muž joj ubio BEBU, ona u zatvor poslala pismo kako ga NIKADA ne bi pustili na slobodu

Šeri Blek iz Irske, majka 14-nedeljne bebe koju je ubio njegov otac, trudi se svim silama da muškarac ostane iza rešetaka, a kako kaže, morala je da napiše izjavu u kojoj objašnjava zašto ubica njenog deteta mora da ostane u zatvoru.

Lesli je malenog Kamerona brutalno isprebijao i naneo mu čak 14 preloma rebara i brojne modrice pre nego što ga je ubio udarcem teškim predmetom u glavu u svojoj kući u Belfastu 2008. godine.

Kako Šeri kaže, muškarac nije pokazao ni trunku kajanja nakon što je ubio Kamerona, a ona će sada pročitati izjavu kojom će pokušati da utiče na njegov ostanak u zatvoru s obzirom da mu ističe kazna od 17 godina nakon čega će biti razmotren uslovni otpust.

"Mogao je da pokuša da pomogne svom sinu, umesto toga naterao ga je da pati još više. Neko takav ne bi trebalo da dobije uslovnu slobodu. Kada pogledate povrede i kroz šta je sve Kameron prošao. Ne bi mu trebalo dozvoliti da slobodno hoda. Nikada mu neću oprostiti. Život za život. Nije bilo ni jednog trenutka da mi je rekao da mi je žao ili da nije ovako želeo. On je to samo potpuno negirao", rekla je Šeri.

Ova 35-godišnjakinja iz Severne Irske pokrenula je peticiju za blokiranje Leslijevog oslobađanja nakon što je u novembru primila pismo u kojem je od nje tražila da napiše izjavu o uticaju žrtve.

Izjavu će pročitati ubica njenog sina i odbor za uslovni otpust, piše Metro.

"Sudski spor je okončan 2011. godine, tako da je čudan osećaj da ponovo otvaram to poglavlje svog života. Ovo je gorko-slatka situacija jer to treba da se uradi. Međutim, očigledno to vraća mnogo traumatskih uspomena", objasnila je.

Leslija je sudija opisao kao značajan rizik od ponavljanja krivičnog dela kada je osuđen 2011.

Šeri upozorava da bi omogućavanje uslovnog otpusta za ubicu Kamerona "potkopalo" pravosudni sistem i rizikovalo živote drugih.

"Komesari za uslovni otpust i odbor za uslovni otpust zaista moraju ozbiljno da sagledaju ovo. Ljudi koji su osuđeni za manje prekršaje ili pušenje kanabisa nisu isti kao ljudi koji su ubili bebe. To su takođe dva različita nivoa. Ako bi priznao šta je uradio, to bi donelo malo mira mojoj porodici. On je mom sinu i meni oteo život", objasnila je.

Proces uslovnog otpusta počinje kada Zatvorska služba Severne Irske uputi slučaj osuđenika komesarima za uslovni otpust za Severnu Irsku.

Komesari će tada morati da odluče da li je zatvorenik podoban za puštanje na slobodu uz priložene određene uslove dozvole.

Autor: Iva Besarabić