Ukrajinski grad Časiv Jar, ključno uporište istočne Ukrajine, pao je od invazije ruskih snaga, potvrdilo je pet ukrajinskih i evropskih vojnih i vladinih izvora nezavisnom ruskom medijskom izdanju The Moscow Times, koji tu informaciju predstavlja kao svoju ekskluzivu.

Časiv Jar, strateški važan grad koji se nalazi na brdu u Donjeckoj oblasti, bio je pod nemilosrdnim ruskim napadom skoro godinu dana.

Uprkos tome što su bile dobro utvrđene, ukrajinske snage su se suočavale sa sve većim izazovima u održavanju svojih pozicija jer su hronični nedostatak ljudstva i sve manje zapadne vojne pomoći uzeli svoj danak.



Do kraja 2024. godine, ruske snage su preuzele borbenu nadmoć na području grada, sistematski stežući opkoljenje i uspostavljajući sve jaču kontrolu nad gradom.

Ukrajinski vojni izvor potvrdio je pad grada, rekavši: "Da, tako je".

Looks like Chasov Yar will soon slip out of Kiev’s control as well. Flags are already everywhere.



Footage by Igor Golets, 01/28/2025. pic.twitter.com/jDgp1RYzTm — MD (@distant_earth83) 28. јануар 2025.

"Svi putevi za snabdevanje u gradu i van njega su teško bombardovani", rekao je drugi izvor, misleći na pojačane ruske udare na zapadnim prilazima Časiv Jaru.

"Rusi su u centru grada. Svi Ukrajinci koji su još u gradu su poslednji ljudi koji se drže na periferiji", rekao je treći izvor, koji je naveo brojne vojne kontakte o situaciji na terenu.

Svih pet izvora za The Moscov Times govorilo je pod uslovom anonimnosti, a ceo tekst je preneo Jutarnji list.

Ruske snage su pokrenule prvi direktan napad na grad u aprilu 2024. Do 21. tog meseca zauzele su obližnji grad Bohdanivku, ojačavajući svoju poziciju za prodor u Časiv Jar. Do sredine oktobra, ruske snage su probile ukrajinske odbrambene linije i napredovale u jugoistočne delove grada, uspostavljajući uporišta duž mreže kanala.

EXCLUSIVE: The key eastern Ukrainian stronghold of Chasiv Yar has fallen to advancing Russian forces, five Ukrainian and European military and government sources told The Moscow Times.https://t.co/wPSC64Kmxv — The Moscow Times (@MoscowTimes) 29. јануар 2025.



Ruske snage su stigle do centra grada do sredine novembra, eskalirajući intenzitet gradskih borbi. Uprkos odlučnim ukrajinskim kontranapadima, ruske snage su nastavile da napreduju – posebno na severu grada – do kraja decembra. U ponedeljak su se pojavili izveštaji o teškim borbama u zapadnom delu grada.

Zajedno sa logističkim čvorištem Pokrovskoje, Časiv Jar je ključan za plan Moskve da zauzme čitav region Donjecka, jer je to područje znatno teže odbraniti ako te dve tvrđave padnu.

Grad se nalazi na najvišoj tački u tom delu Ukrajine, a kanal koji ide u pravcu sever-jug dugo je bio nepremostiva prepreka ruskim vojnicima u okolini, gde su ukrajinske snage snažno ukopale i pružale žestok otpor sa jakih položaja, držeći uske prevoje podalje od grada.

Časiv Jar je bio poslednja čvrsta ukrajinska odbrambena pozicija između ruskih snaga i većih ukrajinskih urbanih centara Kostjantinovke, Kramatorska i Slavjanska - ključnih meta Kremlja u širim ratnim naporima da uspostavi kontrolu nad celim regionom Donjecka.

EXCLUSIVE: The key eastern Ukrainian stronghold of Chasiv Yar has fallen to advancing Russian forces, five Ukrainian and European military and government sources told The Moscow Times.https://t.co/wPSC64Kmxv — The Moscow Times (@MoscowTimes) 29. јануар 2025.

Do sredine novembra 2024. u opkoljenom gradu ostala su samo 304 stanovnika od predratne populacije od 12.000. Evakuacije postaju sve teže izvodljive zbog nemilosrdnog granatiranja, a oni koji su i dalje u Čašivom Jaru oslanjaju se na oskudnu humanitarnu pomoć dok se suočavaju sa kolapsom osnovnih službi.

Budućnost ukrajinske odbrane u istočnoj Ukrajini je neizvesna jer Rusija nastavlja da napreduje – iako izuzetno sporo, ali stabilno.

U međuvremenu, podrška Zapada Ukrajini je u kritičnom trenutku dok se Donald Tramp useljava u Belu kuću, kritikujući ogromne količine američke pomoći Kijevu i obećavajući da će pregovarati o okončanju skoro trogodišnjeg rata u svojih prvih 100 dana.

Autor: Snežana Milovanov