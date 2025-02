UŽAS U AUSTRALIJI: Tinejdžerku ubila ajkula (VIDEO)

Velika tuga u australijskoj državi Kvinslend.Tinejdžerku (17) je napala i ubila ajkula dok je plivala u okeanu.

Napad se dogodio kasno popodne (po lokalnom vremenu) kod peščanog ostrva Bribi u blizini Brizbejna, javila je televizija 7News, pozivajući se na hitne službe. Tinejdžerka je zadobila "katastrofalne" povrede gornjeg dela tela.

BREAKING: A teenage girl has been killed in a shark attack north of Brisbane. The 17-year-old was bitten in waters off Bribie Island late this afternoon. It’s believed she was bitten on the arm about 100 metres offshore. Paramedics were called to Woorim Beach around 4:45pm, but… pic.twitter.com/rjKYNlLQZL

Spasioci koji su hitno izašli na lice mesta više nisu mogli ništa da učine za 17-godišnju žrtvu. Neman je napala tinejdžerku na oko 100 metara od plaže Vorim. Još uvek nije jasno koja vrsta ajkule je napala mladu kupačicu.

Ovo je treći napad ajkula u Kvinslendu u poslednja tri meseca.

Paramedics were called just before 5pm this afternoon to a serious shark attack at Woorim Beach on Bribie Island. The injuries to her upper body were catastrophic and the girl in her mid-teens died on the beach. https://t.co/VZ3A1cHvFd @jacquelinrobson #7NEWS pic.twitter.com/aOHlI9hYEy