Dramatično upozorenje naučnika: Do kraja 2025. godine eruptiraće džinovski vulkan

Planina Aksijal, masivni podvodni vulkan smešten na oko 500 kilometara od obale Oregona, pokazuje znakove predstojeće erupcije.

Ovaj vulkan, visok oko 1.100 metara koji se prostire na dva kilometra i leži na 1.400 metara ispod površine Tihog okeana, trenutno značajno otiče i podrhtava, što ukazuje na nakupljanje magme.

Vulkanolozi predviđaju erupciju pre kraja 2025. godine, ali uprkos njegovoj aktivnosti naučnici nisu zabrinuti, piše "Dejli mejl".

Majk Poland, naučnik vulkanske opservatorije Jeloustoun, istakao je da je Aksijal jedan od najbolje nadgledanih podmorskih vulkana u svetu.

- Fascinantan je i zaista ne predstavlja opasnost - rekao je on za "Kauboj stejt dejli".

"Kad Aksijal eruptira..."

Smešten duž grebena Huan de Fuka, lanca podmorskih vulkana koji se prostire između Oregona i Aljaske, Aksijal je mladi, štitasti vulkan, odnosno velikih dimenzija a veoma niskog profila.

Njegova sličnost sa Mauna Loom na Havajima - najvećim aktivnim vulkanom na Zemlji - i tipična neeksplozivna priroda erupcija štitastih vulkana smanjuju zabrinutost među stručnjacima u vezi sa predstojećom erupcijom.

- Kad Aksijal eruptira, to će biti veoma slično havajskoj erupciji toka lave. To nije eksplozivna erupcija, već mirni izlivi lave koja teče iz kaldere (tip kratera) i preliva se preko morskog dna – rekao je Poland.

Axial Seamount is a young, 30 million-year-old undersea volcano in the Pacific Ocean off the U.S. coast, and it’s expected to blow this year. While “fascinating” and spectacular, nobody’s worried about it.https://t.co/YZFzrfUsSU — Cowboy State Daily (@daily_cowboy) 20. јануар 2025.

Istraživač Univerziteta Oregon Bil Čedvik predviđa da će Aksijal eruptirati do kraja ove godine, na osnovu nedavnog porasta njegove aktivnosti.

- Imao je tri erupcije u poslednjih 30 godina, pa ga zato nazivamo najaktivnijim vulkanom u severozapadnom delu Pacifika, jer većina vulkana na kopnu nije toliko često aktivna i uglavnom provode vreme spavajući, dok Aksijal ima prilično aktivno snabdevanje magmom. Dakle, ako ne eruptira, onda se naduvava i priprema za sledeću erupciju. Zato stalno pratimo šta se dešava sa njim - rekao je on za “KOIN 6 njuz”.

"Naduvava se poput balona"

Erupcije Aksijala zabeležene su 1998, 2011. i 2015, a nema sumnje da je vulkan eruptirao mnogo puta pre tih događaja, kako kaže Poland. Kontinuirano nadimanje Aksijala odražava nivoe pre erupcije, što je navelo stručnjake da predvide skoru erupciju.

Nakon erupcije 2015, morsko dno u okolini Aksijala u početku se podizalo brzinom većom od metar godišnje.

Ta stopa je postepeno usporila na oko jedan centimetar godišnje do 2023. Ali, Čedvik je prošle godine primetio da je morsko dno počelo ponovo da se naduvava bržim tempom, dostižući oko 25 cm godišnje.

My favorite volcano Axial Seamount is ready to erupt again! Updated forecast blog from Bill Chadwick et al. Looking forward to seeing some fresh lava flows very soon... video from last years expedition w/ @whoi @TAMU #nsffunded #deepsea #volcano #erupt https://t.co/V4oyL4WLnf pic.twitter.com/i2MKoJJB49 — Julie Huber, PhD (@JulesDeep) 23. јул 2024.

- Vrh Aksijala se naduvava poput balona, dok se magma dovodi odozdo i skladišti u rezervoaru ispod vrha vulkana. Balon postaje sve veći i veći. I u jednom trenutku, pritisak će postati prevelik i magma će otvoriti pukotinu, ističući na površinu. Kad se to dogodi, morsko dno se sleže, kako se “balon” izduvava - rekao je Čedvik za Oregonlive.com.

Može li Aksijal da izazove veliki zemljotres?

U mesecima pre erupcije 2015, Aksijal je bio potresen sve jačom seizmičkom aktivnošću, koja je kulminirala sa 9.000 zemljotresa na dan erupcije, prema Čedviku. A prošle godine, kako je rekao, broj potresa koji opservatorija takođe prati se povećao.

- Svi ovi znakovi ukazuju na završne faze pripreme za sledeću erupciju - rekao je on.

Iako se štitasti vulkani obično ne povezuju sa eksplozivnim erupcijama, lava koja ističe iz njih ipak može da izazove značajnu destrukciju. Međutim, Aksijal, koji se nalazi duboko ispod površine Pacifika, podložan je ogromnom pritisku vodenog stuba iznad njega.

🚨‼️BREAKING:⚠️ Axial Seamount Volcano Could Erupt in 2025



Located about 300 miles off the Oregon Coast near Cannon Beach, the Axial Seamount is being closely monitored by researchers who predict it may erupt this year. This undersea volcano has shown patterns similar to past… pic.twitter.com/HHjYNWoLY7 — Kristy Tallman (@KristyTallman) 07. јануар 2025.

- Duboke podmorske erupcije su inhibirane ogromnim vodenim pritiskom okeana. Čak i eksplozivne erupcije imaju teškoća da se probiju kroz okean - rekao je Poland.

Neposredan kontakt sa hladnom okeanskom vodom brzo će ohladiti magmu koja će eruptirati iz Aksijala, stvarajući čvrstu koru koja izoluje unutrašnji deo toka lave.

Kako piše "Dejli mejl", iako je Aksijal smešten na grebenu Huan de Fuka, on ne može da izazove veliki zemljotres.

- Da ste tamo na brodu, tačno iznad podmorskog vulkana, nikada ne biste znali da se nešto dešava sem ako ne uronite hidrofon (podvodni mikrofon) u vodu - tada biste možda čuli neku buku iz dubine. Ali, na površini nema nikakvog efekta. Morali biste da zaronite sa podmornicom ili daljinski upravljanim vozilom da biste videli šta se dogodilo - rekao je Čedvik.

Prognoziranje erupcija

Njegov cilj je da uvide stečene iz ovih prognoza erupcija prevede u šire razumevanja ponašanja vulkana širom sveta. Ako se njihovo predviđanje pokaže tačnim, naučnici onda mogu da primene to znanje na druge vulkane, dodaje Poland.

Mnogi vulkani nemaju sistem nadzora u realnom vremenu, a naučnici su tek nedavno dobili pristup većim količinama podataka potrebnim da se predvide erupcije, pa je stoga Aksijal, koji se stalno nadzire tokom tri decenije, jedinstven i neprocenjiv izvor.

- To što smo kao društvo sposobni da prognoziramo erupcije vulkana koji je udaljen od obale i leži pod gomilom vode je neverovatno. Ako možemo da razvijemo model kako ovo funkcioniše na Aksijalu, to nam daje početnu tačku koju možemo primeniti i drugde i uz nekoliko prilagođavanja možemo početi da radimo na prognozama za druge vulkane - rekao je Poland.

pročitajte još Princeza Kejt objavila fotografiju povodom Svetskog dana borbe protiv raka i poslala snažnu poruku: Uslikao ju je sin Luis

Autor: Marija Radić