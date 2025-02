Zatvorski ginekolog zlostavljao žene godinama? Pacijentkinje opisale užas sa pregleda

Šest žena podnelo je tužbu protiv ginekologa u zatvoru u Kaliforniji, kog optužuju da je navodno godinama seksualno zlostavljao žene u toj kaznenoj ustanovi.

U tužbi se navodi da je doktor Skot Li ( 70), navodno više puta seksualno uznemiravao i fizički zlostavljao svoje pacijentkinje iza rešetaka u Kalifornijskoj instituciji za žene (CIW) od 2016. do 2023. godine.

U tužbi na 93 stranice podnetoj federalnom sudu navode se detalji o tome kako je Li obavljao preglede, kao i da je odbijao da prekine preglede kada su pacijentkinje osećale jak bol, neprimereno ih je dodirivao i upućivao seksističke i neprimerene komentare.

Zatvorski službenici su bili svesni pretnje koju je on nanosio pacijentkinjama, ali su odbijali da preduzmu adekvatne korake.

Portparol kaznene ustanove rekao je da ta ustanova nema komentar na tužbu koja je pokrenuta protiv doktora Lija.

Iako su zatvorenice znale šta radi doktor, one su morale da nastave da odlaze na pregled kog njega jer nisu imale izbora, budući da je on jedini ginekolog u tom zatvoru.

"Za moge žene odlazak kod ginekologa podrazumevao je da će biti zlostavljane. Ako su odbile da odu kod njega jer su se osećale nesigurno, bile su uskraćene za negu", rekla je advokatica žrtava Jašna Esvaran.

Ona je dodala da je tužba podneta grupno u ime stotine žena koje su ranije bile zatvorenice u ovoj ustanovi.

Jedna od žena koja ga je tužila, bila je u sedmom mesecu trudnoće, kada je bila na pregledu kod doktora Lija. Ona je u tužbi navela da ga je zamolila da izađe dok se ona svlačila, ali je on to odbio. On je zatim počeo da je miluje bez objašnjenja, a zatim ju je dodirivao i pritiskao po intimnim delovima tela.

Ona je nakon pregleda prokrvarila i to je trajalo danima.

"Imala sam osećaj kao da mi je silovao bebu u stomaku. Sećam se da sma se držala za stomak i molila se da se to što pre završi", rekla je žena u svojoj tužbi.

Nakon što se porodila odbila je da bude smeštena u zatvorsku bolnicu upravo zbog doktora Lija.

U tužbi se navodi da je uprava zatvora znala da on zlostavlja zatvorenice, ali su odbili da učine bilo šta i zaštite žene.

Druga advokatica žrtava Kobi Lenc rekla je da su strahote koje su žene doživele izašle na videlo samo zahvaljujući bivšim zatvorenicama koje su se organizovale i zajedno prijavile osumnjičenog.

Autor: Marija Radić