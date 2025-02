Aktivirao se najviši vulkan u Evropi! Etna ponovo izbacuje lavu, evo šta kažu stručnjaci

Jedan od najaktivnijih italijanskih vulkana, Etna, od proteklog vikenda ponovo izbacuje lavu, objavili su italijanski mediji.

Vlasti su saopštile da pomno prate situaciju i da nema razloga za paniku.

Prve, slabe erupcije zabeležene su 8. februara, a tanki potoci lave registrovani su i u utorak na južnoj padini kratera poznatog kao Boča Nuova (Nova usta), objavio je sajt nationalworld.com.

Nisu zabeležene značajnije promene u parametrima vulkana, saopštila je "Etna opservatorija" italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Kako je objavljeno, lava teče u veoma uskoj liniji i pruža se samo nekoliko stotina metara, pa je okarakterisana kao "normalna vulkanska aktivnost".

