PUCNJAVA U NEMAČKOJ: Tinejdžer sa oružjem ušao u školu, specijalci opkolili zgradu - Evo ko mu je meta

Specijalne policijske snage opkolile su školu u Nemačkoj nakon što je naoružani napadač, za kojeg se veruje da ima između 16 i 18 godina, ušao u zgradu.

Meta mu je bila jedna učenica, ali je ona sada bezbedna. Policija i helikopteri intenzivno tragaju za osumnjičenim.

Incident u školi izazvao je hitnu policijsku akciju kako bi se zaštitili učenici i osoblje. Situacija je pod kontrolom, a učenica koja je bila meta sada je na sigurnom i sarađuje sa policijom.

Prema informacijama, osumnjičeni je bivši dečko učenice i ne pohađa istu škole. Njegov identitet još uvek nije potvrđen, ali je potraga za njim u toku.

#BREAKING 🇩🇪German police have surrounded a school in North Rhine-Westphalia following reports that a teenage boy armed with a gun targeted a schoolgirl, who is believed to be his girlfriend, according to Bild. Heavily armed special forces are securing the area to ensure… pic.twitter.com/UWlvckgy68