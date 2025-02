Dečak (8) provodio noći uz računar, a onda je dobio paket koji je prestravio njegovu majku (FOTO)

Holanđanka Barbra Gemen podelila je sa svetom, polovinom 2023, nesvakidašnju priču koja i danas služi kao opomena svim roditeljima, a tiče se interneta i opasnostima koje vrebaju na mreži.

“Moj sin je počeo da se bavi hakovanjem sa osam godina. Provodio je dan i noć za računarom”, otkrila je na početku zabrinuta majka.

Na njihovu kućnu adresu počele su da stižu sitnice, ili hrana (koje je naručivao bez plaćanja), a stvari su vremenom poprimile zastrašujući tok.

Barbra navodi da je dečak pažljivo skrivao komunikaciju na računaru, preneo je New York Post.

A, onda je jednom prilikom na njihovu adresu stigao paket zbog kojeg se osmogodišnjak prilično uzbudio.

An 8-year-old had no trouble buying an AK-47 online and mailing it home https://t.co/10XFXRgvM9 pic.twitter.com/jj8tUvh3JW