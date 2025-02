ZELENSKI POPUSTIO! Najnovija izjava ukrajinskog predsednika o Americi je šokantna! (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama posle sastanka sa Trampovim specijalnim predstavnikom za Ukrajinu i Rusiju Kitom Kelogom ranije danas.

"Imao sam produktivan sastanak sa Kelogom. Dobra diskusija, mnogo važnih detalja. Zahvalan sam Sjedinjenim Državama za svu pomoć i dvostranačku podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu. Važno je za nas - i za ceo slobodni svet - da se oseti američka snaga."

Detaljno smo razgovarali o situaciji na linijama fronta, načinu vraćanja naših ratnih zarobljenika i efektivnim garancijama bezbednosti. Od prve sekunde ovog rata Ukrajina je tražila mir. „Moramo i možemo da obezbedimo da mir bude čvrst i trajan – tako da Rusija nikada ne može da se vrati u rat“, napisao je Zelenski.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



It's important for us—and for the entire free world—that American