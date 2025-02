'SVET NEĆE ČEKATI NA NAS, SAD JE NAJVAŽNIJA JEDNA STVAR' Oglasio se budući kancelar Nemačke!

Lider koalicije CDU/CSU Fridrih Merc obraća se prvi put nakon što su u 18 časova birališta u Nemalčkoj zatvorenja.

Prema prvim rezultatima njegova stranka ubedljivo vodi sa 29 odsto glasova.

"Pobedili smo na ovim saveznim izborima 2025. godine", rekao je on pred okupljenim pristalicama. Moram da kažem našim biračima je da im se zahvaljujem što su nam ukazali poverenje, nama i meni lično. Znam šta to znači i kolika je odgovornost", rekao je on.

On je zatim objasnio da koalicija mora brzo da se formira.

"Sada ćemo razgovarati među sobom što je pre moguće, moramo zajedno da formiramo održivu vladu u Nemačkoj, vladu koja je sposobna da radi na osnovu većine", rekao je Merc.

Autor: Aleksandra Aras