AL' SE KRADE U AMERICI! Tramp se ŠOKIRAO kad je dobio prave podatke! OVO NEMA NIGDE: Čovek star 360 godina prima penziju?! (VIDEO)

Milioni dolara iz džepova američkih poreskih obveznika odlaze na isplate osobama koje su, prema zvaničnim registrima, navodno starije od 200 godina, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

- U američkom sistemu socijalnog osiguranja registrovani su milioni ljudi za koje se tvrdi da imaju više od 130, 140, pa čak i 150 godina. Imamo slučaj čoveka koji je, prema zvaničnim podacima, star 360 godina – to je apsolutni rekord! Naša država postoji svega 250 godina, a on je stariji od same Amerike - rekao je predsednik SAD na konferenciji konzervativaca CPAC u Vašingtonu.



Tramp je rekao da su ovakvi podaci dokaz „masovne prevare“ koja je cvetala pod prethodnom administracijom.

- U registrima se vodi čak 3,5 miliona ljudi koji imaju između 140 i 149 godina, dok je njih 1,3 miliona starije od 150 godina. A imamo i 1039 osoba za koje se tvrdi da su starije od 220 godina. Kako je to moguće? - upitao je Tramp, izražavajući ogorčenost nad ovim slučajevima.

Tramp je naglasio da je njegova administracija već preduzima mere za identifikaciju „lažnih dugovečnih korisnika“ i da će stati na put rasipanju novca američkih poreskih obveznika.

“WE ARE UNCOVERING OUTRAGEOUS INCOMPETENCE IN FRAUD IN SOCIAL SECURITY.”



President Trump details the fraud they’ve uncovered in Social Security. “We have one person listed as 360 years of age. That person is substantially older than our country!” pic.twitter.com/hL4C1pyqId