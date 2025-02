UBIO DEVOJKU, NJENO TELO SPAKOVAO U KOFER, PA NOSIO PO GRADU: Oglasila se mama nesrećne Ester Koveš i otkrila kroz kakvu AGONIJU prolazi

Ila Tunde, majka Ester Koveš (31), koja je nestala u aprilu prošle godine u Mađarskoj, kaže da ima samo jednu želju - da pogleda ubicu svoje ćerke u oči. Mađarska policija pre nekoliko dana je uhapsila Viktora M. (38) zbog sumnje da je svoju bivšu devojku ubio, a njeno telo potom ubacio u kofer koji je nosio preko cele Budimpešte da bi ga zakopao u šumi.

Ester, koja je veoma poznata na budimpeštanskoj alternativnoj muzičkoj sceni, nestala je 7. aprila 2024. godine. Njen nestanak prijavili su prijatelji nakon što je poslednji put viđena u svom stanu. U početku se slučaj tretirao kao nestanak, ali je istraga ubrzo ukazala na moguće nasilje.

U oktobru 2024. godine, slučaj je preuzela jedinica budimpeštanske policije specijalizovana za ciljane istrage. Do februara 2025. policija je uhapsila njenog partnera, Viktora M., pod sumnjom za ubistvo iz nehata.

Tokom ispitivanja, Viktor je priznao da je Ester preminula nakon što ju je napao tokom žestoke svađe 7. aprila 2024. godine. U panici, obratio se svom prijatelju, 36-godišnjem Čabi L., za pomoć u prikrivanju tela.

Navodno su Esterine posmrtne ostatke stavili u veliki kofer i preneli ih preko Budimpešte do male šumovite oblasti u 17. okrugu, koja je lokalno poznata kao mesto za sahranu kućnih ljubimaca.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, naročito nakon što je Esterina najbolja prijateljica Imola Rosa objavila emotivan video na TikToku. U njemu je pozvala žene koje trpe zlostavljanje da potraže pomoć pre nego što bude prekasno, izražavajući žaljenje što se Ester nije obratila za pomoć – možda bi i dalje bila živa.

Viktor M. je u pritvoru, ali nije otkrio tačnu lokaciju Esterinog tela, što otežava istragu. Esterina majka, koja je u Barseloni, čeka da pronađu telo njene ćerke, kako bi mogla da se oprosti i sahrani je.

Ne može i dalje da veruje da njenog deteta više nema. Kako kaže, Ester je "morala da umre", jer je odlučila da ostavi Viktora i planirala je da se preseli kod nje u Španiju. Ester se čula sa majkom na dan nestanka. Ila i ona su pričale o tome da joj kupi avionske karte za nju i psa, kako bi došla u Barselonu.

Majka veruje da je Ester to rekla svom bivšem dečku Viktoru, koji ju je potom u naletu besa ubio.

"Poznajem bivšeg dečka svoje ćerke, poznajem Viktora dobro. Ester je već raskinula sa njim, ali on to nije hteo da prihvati. Istina, pomogao joj je kada je njihova veza pukla. Pomogao joj je da nađe stan u kojem ju je ubio. Kupio joj je mašinu za veš i neke stvari za kuhinju, ali Ester mu je jasno dala do znanja da se neće zbog toga miriti sa njim. On je bio bolesno vezan za moju ćerku, toliko da plaši. Ester ga se plašila! Žalila se više puta. Par puta je i potegla nož ka njemu, da bi se odbranila... Imala je 40 kilograma, šta bi mogla da mu uradi", priča Ila za Blikk.

Upravo zbog tog Esterinog straha Ila je zahtevala da što pre dođe da živi sa njom u Španiji, gde Ila živi i radi.

"Sad samo želim da moje dete sahranim. Kada dođem u Mađarsku tražiću dozvolu da vidim Viktora, da pričam s njim i da ga pitam samo jedno: Zašto? Ne prihvatam to da je bio u panici ili nešto, usudio se da zada kobne udarce mom detetu... Bacio ju je kao životinju, u neobeleženi grob. Ni ne zna gde ju je bacio, to me boli više od toga što je više nema. Način na koji je skončala mi dušu izjeda. Sve vreme čekam poziv policije, da mi jave da su je našli. Kad nađu moje čedo, doći ću kući, da je sahranim", priča neutešna majka.

Mađarska policija od ponedeljka intenzivno pretražuje šumu gde je, kako se veruje, bačeno Esterino telo. Šuma je puna jama, i svaku pretražuju. Na terenu je i bager koji kopa. Policija je već vodila Viktora u šumu, kao i njegovog saučesnika, ali nisu rekli gde su zakopali telo.

Autor: Iva Besarabić