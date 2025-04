UBIO JE, PA NJENO TELO SPAKOVAO U KOFER! Dramatičan obrt istrage koja je ŠOKIRALA Italiju - Uhapšen državljanin Filipina

Telo Ilarije Sula (22) studentkinje albanskog porekla koja je nestala 25. marta ove godine, u oblasti Furio Kamilo u Rimu, pronađeno je jutros u zatvorenom koferu bačenom u jarak.

Prolaznici koji su često posećivali šumovito područje u Poliju, na periferiji glavnog grada Italije, prepoznali su je po fotografijama objavljenim u medijima i pozvali policiju, prenosi Corriere.it.

Na licu mesta su istražioci iz Sektora za borbu protiv kriminala zajedno sa vatrogascima koji su izvadili telo. Prema prvim navodima iz istrage, studentkinja je nedavno bila u vezi sa jednim filipinskim državljaninom.

On je ubrzo identifikovan, odveden u policijsku stanicu i zatim uhapšen pod optužbom za ubistvo i prikrivanje tela. Ilarija Sula je studirala statistiku na Univerzitetu Sapijenca. Pored njene porodice, koja je podigla alarm na društvenim mrežama, prijatelji i kolege su takođe preduzeli akciju kako bi je pronašli, objavljujući brojne fotografije.

Sono finite in tragedia le ricerche di Ilaria Sula, la studentessa universitaria scomparsa da Roma il 25 marzo: il suo cadavere trovato in una valigia in una scarpata, si indaga per omicidio https://t.co/bhAYkUjNqg