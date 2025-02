ČILE OSTAO BEZ STRUJE: Električnu energiju nema 19 miliona ljudi

Nestanak struje je pogodio zemlju od severnog regiona Arike i Parinakote do južnog regiona Los Lagosa

U velikim delovima Čilea došlo je danas do nestanka struje, od severa zemlje gde su rudarski centri, do centralnih i južnih regiona u kojima živi većina stanovništva, uključujući glavni grad Santijago, saopštile su vlasti.

Escondida, najveći svetski rudnik bakra, ostao je bez struje, rekao je Rojtersu upoznati izvor. Rudnik Antofagasta saopštio je da radi pomoću rezervnog generatora struje.

Nineteen MILLION people plunged into darkness in Chile as entire country loses power https://t.co/pC4MswFW6V