ČEŠKA BEZ STRUJE! Prag i veliki delovi zemlje nemaju električnu energiju: Ljudi ZAROBLJENI U LIFTOVIMA, semafori i bankomati ne rade

Veliki delovi severne i istočne Češke, uključujući Prag, suočavaju se danas sa nestankom struje, navodno zbog kvara na velikoj razvodnoj stanici na istočnoj periferiji prestonice te zemlje.

- Struja je nestala na celoj istočnoj obali reke Vltave, ali su metro i nekoliko tramvajskih linija ubrzo ponovo pokrenuti - saopštio je zamenik gradonačelnika Praga Zdenjek Hžib.



Aerodrom "Vaclav Havel" funkcioniše normalno, a u Pragu, sa istočne strane Vltave, bankomati i semafori ne rade, dok su radnje i restorani bez struje, prenosi portal info.cz.

Blackout in Prague, Czechia right now! All power out, including this mall Palladium! pic.twitter.com/v3fb8yIAbw

Portparol vatrogasne stanice Miroslav Rezač izjavio je da je nekoliko desetine osoba ostalo zarobljeno u liftovima. U nekim zgradama su se aktivirali protivpožarni alarmi.

Komunalno preduzeće PRE saopštilo je da popravlja kvar, ali nije poznato kada će građani ponovo dobiti struju.

⚠️ A power outage in Prague, Czech Republic, caused by a substation failure, has also impacted areas like the Krkonoše Mountains, with large power plants and operators experiencing issues, leading to a 1.35 GW drop in consumption. pic.twitter.com/MJjDfUZh8l