MAKRON POČEO DA ZVECKA NUKLEARNIM ORUŽJEM Francuska posle PRETNJI Trampa šalje borbene avione sa bojevim glavama u Nemačku: JASNA PORUKA PUTINU (FOTO)

Francuska je spremna da upotrebiti svoj nuklearni arsenal kako bi zaštitila Evropu i rasporedi rasporedi borbene avione naoružane nuklearnim oružjem u Nemačkoj posle pretnji Sjedinjenih Američkih Država da će povući svoje snage sa evropskog kontinenta, piše britanskiTelegraf .



Fridrih Merc, koji bi mogao postati novi nemački kancelar nakon pobede na nedeljnim izborima, pozvao je Britaniju i Francusku da prošire svoj "nuklearni kišobran" na Evropu kako bi osigurao veću nezavisnost Evrope od Amerike pod vođstvom Donalda Trampa.

Jedan francuski zvaničnik izjavio je kako bi slanje borbenih aviona sa nuklearnim naoružanjem poslalo jasnu poruku Vladimiru Putinu, dok su diplomate u Berlinu ocenili da bi taj potez mogao da izvrši pritisak na britanskog premijera Kira Starmera da učini isto.

- Raspoređivanje nekoliko francuskih nuklearnih borbenih aviona u Nemačkoj ne bi trebalo da bude teško i poslalo bi snažnu poruku - rekao je izvor.

