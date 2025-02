ZAVRŠENI PREGOVORI SAD I RUSIJE U TURSKOJ! Čeka se obraćanje iz Istanbula, Tramp poslao moćnu poruku, oglasio se Putin! (FOTO, VIDEO)

U američkom konzulatu u najvećem turskom gradu Istanbulu počela druga runda pregovora SAD i Rusije.

U Istanbului se danas održava druga runda pregovora Rusije i SAD.

Mesto održavanja ovih pregovora je američki konzulat u najvećem turskom gradu.

Oni se pokreću tek nešto više dod nedelju dana nakon prve runde u saudijskoj prestonici Rijadu, gde je rusku delegaciju predvodio šef diplomatije Sergel Lavrov, a američku šef Stejt departmenta Marko Rubio.

Završeni pregovori Rusije i Amerike u Istanbulu

Dopisnik RIA Novosti javlja da su pregovori završeni nakon više od šest sati.

Oglasio se Putin: "Ne odbijamo sporazum"

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da "ne odbija mirno rešenje" rata u Ukrajini, kao i da kontakti sa administracijom Donalda Trampa "ulivaju nadu".

- Rusija nikada nije odbila da ukrajinski konflikt reši mirnim putem. Dijalog o fundamentalnom rešenju i ukrajinske i drugih kriza, uvek razgovaramo o tome, mi nikada ne odbijamo rešenje mirnim sredstvima - rekao je Putin koji rat u Ukrajini koji bukti već tri godine, a koji je on pokrenuo naziva - krizom.

Pregovori ušli u sedmi sat

Ruska i američka delegacija pregovaraju u zgradi američkog konzulata u Istanbulu već šest sati.

Ovako je izgledao dolazak ruske delegacije

Oglasila se Marija Zaharova

"Rusija očekuje da će sastanak u Istanbulu sa SAD o pitanju ambasada ojačati poverenje između zemalja", rekla je Zaharova.

Oglasilo se rusko ministarstvo spoljnih poslova

"Očekujemo da će ovo biti 1. u nizu stručnih konsultacija koje će nas približiti prevazilaženju razlika i jačanju mera za izgradnju poverenja"

