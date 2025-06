'PUTINE, ČEKAM TE U PONEDELJAK' Zelenski se obratio direktno predsedniku Rusije: Biraj mesto, ali pre toga moraš da uradiš OVO!

Održana je druga runda pregovora u palati Čiragan u Istanbulu, trajala je više od sat vremena

Ukrajina predlaže da sastanak lidera dve zemlje bude održan do kraja meseca na lokaciji po izboru Rusije.

Ukrajinska strana predlaže Rusima prekid vatre do sastanka šefova dve zemlje na kojem bi se razgovaralo o okončanju rata, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom obraćanja novinarima.

- Rusi nisu spremni za prekid vatre. Ovaj nivo delegacija ne može da to reši, smatraju da je to stvar lidera. I sami su rekli da je pitanje prekida vatre pitanje za viši nivo. Mi smo spremni za sastanak odmah. Mesto sastanka neka bude njihov izbor - Istanbul, Vatikan, Švajcarska, sve je to dostupno. U ponedeljak, ili bilo koji drugi dan - rekao je Zelenski, javlja Ukrinform.

U Istanbulu je u ponedeljak održana druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine, a sastanak je trajao više od sat vremena u palati Čiragan.

Ukrajina je nakon sastanka saopštila da je postignut sporazum o razmeni svih teško ranjenih i kritično bolesnih ratnih zarobljenika, kao i mladih vojnika uzrasta od 18 do 25 godina, po principu "svi za sve", kao i da su se obe strane složile da razmene tela po 6.000 poginulih vojnika.

Kijev je, takođe, predložio sastanak na nivou lidera dve zemlje do kraja meseca.

