PROGNOZA JE I DALJE NEIZVESNA! Vatikan objavio najnovije informacije o zdravstvenom stanju pape Franje

Zdravstveno stanje pape Franje danas je ponovo poboljšano iako je prognoza i dalje oprezna zbog složenosti kliničke slike 88-godišnjeg poglavara Rimokatoličke crkve, saopštio je Vatikan.

"Kliničko stanje Svetog oca nastavilo je da se poboljšava danas", saopštila je Vatikanska pres služba, prenela je Ansa.

U saopštenju se dodaje da je papa danas naizmenično koristio terapiju visokim protokom kiseonika uz korišćenje ventimaske terapije.

"S obzirom na složenost kliničke slike, potrebno je da prođe više dana tokom kojih će biti klinički stabilan da bi se iznela prognoza", stoji u saopštenju.

Papa Franja je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, a ranije danas je objavljeno iz Vatikana da je ranije dijagnostikovani problem sa bubrezima rešen.

U utorak je Vatikan saopštio da je papa i dalje u kritičnom stanju, četvrti dan zaredom, ali da je stabilan i da nije došlo do novih respiratornih problema.

Vatican says Pope Francis continues to improve but his prognosis remains guarded.https://t.co/qdjx6ohex4