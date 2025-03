STABILNO, ALI SLOŽENO! Vatikan se oglasio sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju pape Franje, koji je već 24 dana u bolnici

Zdravstveno stanje pape Franje danas je stabilno ali je i dalje složeno, potvrdili su za agenciju ANSA izvori iz Vatikana.

Izvori iz Vatikana su naveli i da vatikanska pres služba neće danas objaviti zvanične podatke o stanju pape Franje (88), koji se 24 dana leči u rimskoj bolnici Đemeli od obostrane upale pluća.

U svojoj poruci Angelus, papa Franja je danas ponovio poziv za mir u svetskim ratnim zonama.

Pope Francis, who the Vatican said is responding well to treatment for pneumonia, thanked his doctors and healthcare workers on Sunday as he missed delivering a fourth straight Angelus prayer in person.



