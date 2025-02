'OSTANITE U ZATVORENOM PROSTORU' Francuskoj poslato crveno upozorenje zbog snažnog ciklona

Prefektura ostrva Reinion, prekomorske teritorije Francuske u Indijskom okeanu, izdala je crveno upozorenje zbog ciklona Garans.

Zvaničnici su izdali naredbe da građani od 19 časova po lokalnom vremenu ostanu u zatvorenom prostoru, piše francuski BFM.

Očekuju se vetrovi jačine od 150 do 180 kilometara na čas, a na nekim mestima i do 200 kilometara na čas. Ciklon Garans, koji je "Meteo France" opisao kao "opasan", približava se ostrvu brzinom od sedam kilometara na čas. Očekuje se da će vremenski uslovi značajno da se pogoršaju tokom noći, uz obilne padavine, snažne udare vetra i talase visoke do devet metara. Crveno upozorenje znači da je kretanje dozvoljeno policiji i hitnim službama.

Prefektura apeluje na građane da ostanu bezbedni i prate zvanične informacije. Iako je trenutno klasifikovan kao intenzivni tropski ciklon, postoji mogućnost da Garans ojača do kategorije četiri ili da u narednim satima oslabi.

Postoji i mogućnost proglašenja ljubičaste uzbune tokom noći ili u ranim jutarnjim satima, što bi značilo potpunu zabranu kretanja, što bi se odnosilo i na hitne službe.

