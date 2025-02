UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Ruski ronioci tragično nastradali na popularnom odmaralištu - Jedan se udavio, drugog RASTRGLE AJKULE (FOTO)

Dvojica ruskih ronilaca poginula su na Filipinima nakon što je ih odvukla jaka podvodna struja.

Veruje se da se jedan udavio, a da su drugog ubile ajkule, rekli su zvaničnici.

Četvorica Rusa od 18 do 57 godina ronila su sa instruktorom Filipincem na popularnoj destinaciji u blizini odmarališta Batangas u četvrtak kada ih je razdvojila struja, saopštila je obalska straža.

Dok su dva člana grupe i instruktor uspeli da se vrate bezbedno na brod, dvojica turista koji su identifikovani kao Ilija Peregudin (29) i Maksim Melehov (39) su nestali.

Instruktor ronjenja i drugi ronioci u toj oblasti, zajedno sa osobljem filipinske obalske straže, odmah su pokrenuli potragu, prema zvaničnicima.

Prvi muškarac kog su pronašli proglašen je mrtvim po dolasku u lokalnu bolnicu.

Maksim Melehov je pronađen bez svesti na moru sat vremena kasnije i prevezen je u bolnicu u Batangasu gde je proglašen mrtvim.

Members of Coast Guard Batangas recover the bodies of two Russian nationals after they died during a diving session near Verde Island, Batangas City on Thursday.



According to reports, one of the victims was immediately brought to St. Patrick Hospital in Batangas City but was… pic.twitter.com/5reUfpqqBy