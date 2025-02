Pogledajte kako je Zelenski otišao iz Bele kuće: Njegovo lice govori više od 1.000 reči (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ljutito napustio Belu kuću prekinuvši sastanak sa Donaldom Trampom, predsednikom SAD.

Ono što je trebalo da bude sastanak posle koga će dvojica lidera da potpišu sporazm o retkim mineralima u zamenu za nastavak američke pomoći Ukrajini pretvorilo se u pravi fijasko.

Zelenski i Tramp su vikali jedan na drugog, a detalje svađe možete pročiteti ovde.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak Zelenskog kako ljutito napušta Belu kuću. On se jedva pozdravio sa pratnjom iz protokola pre nego što je užao u vozilo i otišao. Nije ni pogledao u oči pratnju i jedva je čekao da ode.

Smrknuto lice nije mogao da sakrije, što govori sve o sastanku koji je, u Beloj kući bio veoma kratak.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy leaves the White House after a heated exchange with US President Donald Trump in the Oval Office ⤵️ pic.twitter.com/NYpg1ZdIlr