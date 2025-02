UDARNO: Oglasio se Zelenski posle skandala u Beloj kući

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, oglasio se posle skandala u Beloj kući kada je napustio sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom pre vremena i pre potpisivanja ugovora o retkim mineralima.

Zelenski se oglasio na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru.

"Hvala Ameriko, hvala ti na podršci, hvala ti na ovoj poseti. Hvala @POTUS, Kongresu i američkom narodu. Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir, a mi radimo upravo na tome".

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.