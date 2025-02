Prva odluka Stejt departmenta nakon skandala u Beloj kući: Ukida se podrška Kijevu

Nedugo posle skandala u Beloj kući kada je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napustio sastanak sa Donaldom Trampom nakon koga je trebalo da se potpiše sporazum o retkim mineralima usledila je prva odluka Stejt departmenta.

Kako su preneli američki mediji Stejt department je odlučio da ukine podršku Sjedinjenih Država za energetku mrežu Ukrajine.

JUST IN - U.S. State Department terminates U.S. support of Ukraine energy grid restoration — NBC