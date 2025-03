BRUTALAN NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU! Ima mrtvih i ranjenih, raketa pogodila vojni poligon! Pobijen veliki broj vojnika! (FOTO+VIDEO)

Zvanični podaci o žrtvama nisu saopšteni.

Više osoba je poginulo kada je ruski projektil pogodio vojni poligon u Ukrajini, više od 100 kilometara od linije fronta, saopštili su danas ukrajinski vojni zvaničnici.

U napadu koji je bio u subotu pogođeni su pripadnici jedinica na vojnom poligonu u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekao je glavnokomandujući ukrajinskih snaga Oleksandar Sirski.

- Kao rezultat udara balističke rakete Iskander-M sa sa rasprskavajućom municijom, ima mrtvih i povređenih - dodao je Sirski.

The cassette combat of the Iskander riddled the Novomoskovsky training ground, in the Dnipropetrovsk region. At the time of the blow, the rear base was up to 150 Ukrainian militants from the 157th mechanized Brigade of the Armed Forces , and a group of foreign instructors. pic.twitter.com/iZ0tXN2dwy