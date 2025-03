MELANIJA TRAMP SE BORI PROTIV OBJAVLJIVANJA INTIMNIH SLIKA: Zalaže se za žestoke kazne! (FOTO)

Prva dama SAD-aMelanija Tramp u ponedeljak se pridružila okruglom stolu na Kapitol Hilu kako bi podržala predlog zakona koji bi objavu intimnih slika bez pristanka proglasio saveznim kaznenim delom i obavezao društvene mreže na brzo uklanjanje takvog sadržaja.

Ovo je njen prvi samostalni javni nastup otkako je 20. januara ponovno preuzela ulogu prve dame.

Reč je o zakonu pod nazivom "Take It Down Act", koji su u Senatu predložili Ted Kruz, republikanski senator iz Teksasa, i Ejmi Klobuhar, demokratska senatorka iz Minesote. Zakon je u januaru prošao Senat, a podrška Melanije Tramp mogla bi da pomogne da prođe i u Predstavničkom domu i stigne na potpis predsedniku Donaldu Trampu.

"Pozivam Kongres da usvoji ovaj važan zakon kako bismo zaštitili naše mlade", poručila je prva dama na mreži X.

Na okruglom stolu učestvovao je i senator Cruz, zajedno s aktivistima za sigurnost na internetu i osobama koje su preživele zlouptrebu intimnih slika.

Kruz je izjavio kako ga je na predlog zakona podstakla priča Eliston Beri i njene majke, koje su se obratile njegovoj kancelariji nakon što je "Snapchat" gotovo godinu dana odbijao da ukloni AI generisanu intimnu sliku bez pristanka.

"Niko ne bi trebalo da prolazi kroz bol, poniženje i traumu koje su mnogi Amerikanci doživeli zbog AI", rekao je Kruz.

Kompanija Meta, vlasnik Fejsbuka i Instagrama, podržava zakon.

Prema predlogu, objava ili pretnja objavom intimnih slika bez pristanka - uključujući realistično generisane slike prepoznatljivih osoba - postala bi savezno kazneno delo.

Ako zakon bude usvojen, društvene mreže bile bi dužne da uklonie takve slike u roku od 48 sati od zahteva žrtve i preduzeti mere za uklanjanje kopija sadržaja.

"Deljenje intimne slike - bilo stvarne ili AI-generisane - bez pristanka može biti razarajuće. Meta podržava brojne napore za sprečavanje takvih situacija", izjavio je Endi Stoun, direktor komunikacija Mete.

Melanija Tramp u svom prvom mandatu kao prva dama pokrenula inicijativu "Be Best", koja je uključivala fokus na sigurnost dece na internetu, a sada je najavila kako razmatra njeno pokretanje.

Od početka mandata retko se pojavljivala u javnosti.

Autor: Dubravka Bošković